Одесская епархия УПЦ проголосовала за то, чтобы остаться в Московском патриархате

Одесская епархия Украины проголосовала за сохранение своего статуса в рамках Московского патриархата.

Как сообщает издание «Православная Одесса», 22 октября в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре прошло собрание епархиального духовенства, на которое приехали 413 клириков. Им предложили принять участие в тайном голосовании, вопрос которого звучал так: «Поддерживаете ли Вы сохранение существующего статуса Украинской Православной Церкви и позицию ее Предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия?» Утвердительно ответили 406 человек, отрицательно — 3. 4 священника воздержались, опустив пустые бюллетени в урну для голосования.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел поблагодарил духовенство за его принципиальную позицию.

Напомним, что 27 сентября в Одессе отслужили молебен о единстве Православия на Украине, принять участие в котором прилетал из Египта патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.