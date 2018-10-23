Одесская епархия УПЦ проголосовала за то, чтобы остаться в Московском патриархате
Одесская епархия Украины проголосовала за сохранение своего статуса в рамках Московского патриархата.
Как сообщает издание «Православная Одесса», 22 октября в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре прошло собрание епархиального духовенства, на которое приехали 413 клириков. Им предложили принять участие в тайном голосовании, вопрос которого звучал так: «Поддерживаете ли Вы сохранение существующего статуса Украинской Православной Церкви и позицию ее Предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия?» Утвердительно ответили 406 человек, отрицательно — 3. 4 священника воздержались, опустив пустые бюллетени в урну для голосования.
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел поблагодарил духовенство за его принципиальную позицию.
Напомним, что 27 сентября в Одессе отслужили молебен о единстве Православия на Украине, принять участие в котором прилетал из Египта патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.