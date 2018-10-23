Setl City завершила создание парка у ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl City полностью завершила работы по созданию парка отдыха площадью 50 тыс. кв. м возле ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. С сегодняшнего дня парк открыт для посещения. Проектирование и строительство велось за счет Setl City.

Строительные работы длились чуть более года. За это время возле жилого комплекса был создан благоустроенный уютный парк, не уступающий по своим размерам саду «Василеостровец», Строгановскому и Вяземскому саду.

Согласно уникальному дизайнерскому проекту, внутреннее пространство парка разделили на разные тематические зоны: игровую – с яркими разновозрастными детскими площадками, спортивную, прогулочную, зоны отдыха. Полностью смонтировано оборудование футбольного стадиона с трибунами, волейбольной и баскетбольной площадки. Огорожена площадка для дрессировки собак.

На территории парка проложены пешеходные дорожки, плавные линии которых формируют уютное внутренее пространство, состоящее из отдельных зеленых участков с живыми изгородями и мини-холмами. Высажены деревья и кустарники, среди которых черемуха, ива, каштан, клен, липа, рябина, яблоня, ель, лиственница, светлый и пурпурный барбарис, боярышник, калина, кизильник, кустовая роза, белая, светло-фиолетовая и розовая сирень.

В парке установлена композиция с названием ЖК, а рядом с ней находится мощеная площадь со скамейками для отдыха. На территории смонтированы фонари, которые создают атмосферу уюта в вечернее время.

Отметим, что парк отдыха не единственный вклад Setl City в создание комфортной жилой среды для проекта «Солнечный город». Так, на средства компании будет построен торговый комплекс с подземной автостоянкой. Здание оформят в единой стилистике с ЖК, фасады будут облицованы керамогранитом. Setl City уже приступила к подготовке площадки для строительства торгового комплекса.

Setl City также заботится о возведении объектов социальной инфраструктуры. На территории ЖК уже работают два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый и общеобразовательная школа на 1375 ребят с двумя бассейнами. Все социальные учреждения спроектированы и построены на средства Setl City. Компания также завершила проектирование третьего детского сада и второй школы для жилого комплекса – получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительство образовательных учреждений планируют начать в текущем году.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations