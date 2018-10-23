Украина собралась продать российский сейнер "Норд" за 58 тысяч долларов

Национальное агентство Украины по возврату активов (АРМА) передало на продажу арестованное российское рыболовецкое судно "Норд", которое было задержано украинской погранслужбой этой страны весной нынешнего года.

Об этом сообщило госпредприятие "СЕТАМ", которое занимается продажей. "Аукцион состоится 7 ноября. Стартовая стоимость – 1,63 млн гривен (примерно $58 тыс.)", – сказано в сообщении.

Судовладелец крымского судна "Норд", захваченного Украиной, намерен добиваться возращения сейнера через международный суд, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В МИД России ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа. Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.

Судно было построено в 1989 году в городе Азове (Ростовская область). Длина – 23,6 м, ширина – 6,5 м.