Александр Кержаков приехал в суд разводиться. Иск подала Милана Тюльпанова

Петроградский суд Петербурга начал бракоразводный процесс с участием Александра Кержакова и его последней супруги Миланы, дочери покойного сенатора Вадима Тюльпанова.

Как передает корреспондент «Фонтанки», утром 23 октября бывший футболист «Зенита» приехал в суд ответчиком по иску Миланы о расторжении брака, определении места жительства и взыскании алиментов.

Паузу перед заседанием Александр заполнял просмотром видео на Youtube и беседой со своим адвокатом.

Милана Кержакова не приехала, ее интересы представляют два защитника, в том числе столичный адвокат Александр Добровинский.

В деле участвуют представители опеки муниципалитетов «Кронверкское» и «Коломяги».

Защита Миланы попросила провести процесс в закрытом режиме, ссылаясь на частную жизнь. Александр Кержаков выступал за гласность и открытость. Зампредседателя Петроградского суда по гражданским делам Татьяна Мазнева удовлетворила ходатайство и попросила слушателей удалиться.

35-летний Кержаков провел за «Зенит» четырнадцать сезонов, карьеру футболиста закончил в 2017-м, возглавляет юношескую сборную России (U-17). Был женат трижды – в 2005-м его супругой стала студентка Мария Голова, в 2010-м ее заменила экс-жена хоккеиста Екатерина Сафронова. После скандала с употреблением ею наркотиков в жизни Александра появилась дочь сенатора Вадима Тюльпанова. После его смерти в апреле 2017-го Милана впала в депрессию, спасаясь запрещенными веществами.

От каждой женщины Кержакову доставалось по ребенку. Нынешний развод инициирован Миланой прежде всего для определения места жительства общего с Александром сына.