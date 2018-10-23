СМИ: Госканалам и агентствам запретили ассоциировать трагедию в Керчи с «Колумбайном»

Редакторам государственных СМИ запретили ассоциировать бойню в Керчи со стрельбой в американской школе «Колумбайн».

Об этом 23 октября сообщает «Медуза» со ссылкой на издание «Проект». Якобы указание дано руководству провластных информагентств и телеканалов. Как признался один из редакторов, уже на следующий день после трагедии в Крыму журналистам поступило указание «не нагнетать» и «не привязываться к «Колумбайну» в текстах».

«Это делается, чтобы не было подражания этим идеям, не появлялся лишний интерес к «колумбайновским» пабликам», — приводят журналисты слова неназванного сотрудника Первого канала.

Авторы утверждают: школа «Колумбайн» не упоминалась в эфире выпусков новостей после 17 октября. По данным «Медиалогии», трагедия в американской школе вспоминалась всего три раза в телеэфире — в ток-шоу с участием гостей (по одному разу в эфире «России 1», «России 24» и ТВЦ).

Сайты телеканалов и информационных агентств тоже избегают слова «Колумбайн».

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский политехнический колледж с помповым ружьем и самодельными бомбами. Он успел привести в действие только одно взрывное устройство, а также устроил стрельбу на двух этажах здания. Жертвами бойни стал 21 человек, включая самого подозреваемого. В больницах оказались десятки пострадавших.

В 1999 году двое старшеклассников атаковали школу «Колумбайн» в американском штате Колорадо. 13 человек погибло, 37 были ранены.