Объявлены победители рейтинга PROFILES среди специалистов

Сервис поиска и продвижения услуг PROFILES провел свой независимый рейтинг. Теперь мы знаем лучших из лучших в своем деле.

предоставлено компанией PROFILES

PROFILES.RU – интернет-проект, успешно стартовавший в январе 2017 года. Платформа позволяет интернет-пользователям находить актуальную и проверенную информацию по любым вопросам, а специалистам, продвигающим свои услуги в интернете, общаться с аудиторией просто и удобно.

В августе 2018 года сервис PROFILES организовал рейтинг среди специалистов индустрии красоты. В нем принимали участие визажисты, мастера ногтевого сервиса, парикмахеры, стилисты, дизайнеры одежды, диетологи, косметологи, врачи-косметологи, фитнес-тренеры и психологи.

Рейтинг проходил в течение трех месяцев, и принять участие в нем мог любой желающий. Нужно было лишь зарегистрироваться на PROFILES.RU и подтвердить свою специализацию. А дальше – проявлять активность на сайте, публиковать полезный и интересный контент, который смогли бы оценить другие пользователи, в том числе и специалисты смежных категорий.

Участниками рейтинга стали профессионалы из разных уголков страны: Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула, Челябинска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Самары, Ижевска, Калининграда, Саратова, Краснодара и ряда других городов.

Бесплатный рейтинг PROFILES позволил специалистам-участникам проявить себя в трех номинациях:

«Общественное признание». Это показатель того, скольким пользователям сайта понравился контент участника рейтинга (посты, статьи, ответы на вопросы и комментарии).

«Профессиональное признание». Отражает, какое количество специалистов из разных категорий выразили свое профессиональное согласие с контентом участника. Победителем номинации становится тот, с чьим профессиональным мнением согласилось большинство.

«Выбор пользователей» показывает, какое количество аудитории удалось привлечь участнику за время рейтинга. На PROFILES пользователи становятся подписчиками специалиста автоматически, когда обращаются к нему за услугой или консультацией. В удобстве такой схемы уже убедились участники рейтинга.

Победители получили награду – именную стелу PROFILES, которая позволяет наглядно продемонстрировать свой профессионализм.

Встречайте победителей!

За время рейтинга специалисты сферы красоты делились примерами своих работ и раскрывали массу профессиональных секретов, публикуя полезные посты. От них мы узнали все о тонкостях вечернего макияжа, о правилах ухода за косметикой и о том, какие стрижки и методы окрашивания сейчас в моде.

Просим любить и жаловать:

предоставлено компанией PROFILES

Красота спасет мир. Но красоты без здоровья не бывает. Это доказали те, кто заботится о нашем внешнем виде. Например, диетологи за время рейтинга опубликовали много постов о том, как здоровье влияет на красоту волос, кожи и ногтей. А мастера ногтевого сервиса делились фотографиями того, как шикарно смотрится профессиональный маникюр на ухоженных руках.

Татьяна Артемьева, мастер ногтевого сервиса из Санкт-Петербурга, оценила функционал PROFILES: «Участвовать в рейтинге было не очень сложно. На сайте есть крутая функция отложенных сообщений, поэтому публиковать посты получалось быстро и просто».

Итак, знакомьтесь с лучшими:

предоставлено компанией PROFILES

Красота не всегда требует жертв. В этом уверены косметологи, участвовавшие в рейтинге. Они сражались за победу, публикуя статьи и консультируя пользователей. Каждый мог обратиться к профессионалам с вопросом о тонкостях работы косметолога, а они, отвечая оперативно, зарабатывали признание.

Встречайте:

предоставлено компанией PROFILES

Когда чувствуешь себя здоровым и красивым, хочется, чтобы и гардероб был соответствующим. Стилисты, участвовавшие в рейтинге, сделали ставку на рубрику «До и после» и делились советами, как составить идеальный гардероб. А дизайнеры одежды знакомили пользователей сайта с последними тенденциями моды, демонстрируя свои работы.

Такая стратегия участия принесла победу им:

предоставлено компанией PROFILES

Работая над своим телом, важно не забыть и о душе. Пока фитнес-тренеры подбирали программы для своих подписчиков и рассказывали о различных подходах к тренировкам, психологи писали научные статьи о том, как ставить цели, принимать решения и добиваться успеха.

Пора знать их в лицо:

предоставлено компанией PROFILES

Фитнес-тренер Наталья Солонина, победитель в своей категории, делится впечатлениями об участии в рейтинге: «Впервые принимаю участие в рейтинге и совсем не рассчитывала оказаться среди лучших. Очень рада, что моя деятельность привлекла столько внимания, оказалась интересной и полезной. PROFILES – отличная интернет-площадка для профессионалов, где можно «и себя показать, и других посмотреть». Рада появлению подобного интернет-ресурса – лично мне его не хватало».

Это был первый рейтинг, проводимый PROFILES. Проект еще находится в разработке, но результаты рейтинга поражают! Более 300 специалистов оценили удобный функционал сайта, а 12000 пользователей сервиса узнали много нового о красоте и здоровье. Получив неожиданно широкий охват, рейтинг помог сотням специалистов сферы красоты проявить себя.

Вот, что говорит о сайте победитель рейтинга в категории «Психолог» Татьяна Абакарова: «Рейтинг, как и сам PROFILES, стал для меня хорошей площадкой, чтобы перейти от идеи к реальным действиям. Мне хотелось найти клиентов и получить обратную связь о своих услугах. И первые клиенты действительно нашлись именно на PROFILES. Участие в рейтинге было соревнованием с сильными специалистами, и мне очень приятно быть в числе лучших».

Команда PROFILES готовится к запуску нового рейтинга, только уже среди других категорий специалистов. Рейтинг будет проходить каждый сезон, и любой профессионал сможет принять в нем участие.

PROFILES благодарит всех специалистов сферы красоты за участие в рейтинге и желает им профессиональных успехов.

Имена всех победителей можно посмотреть здесь: https://profiles.ru/pages/winners