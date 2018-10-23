Тело убитого журналиста Хашкаджи нашли в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкий оппозиционный политик заявил, что расследование громкого дела подходит к концу, так как спецслужбам Турции якобы удалось найти труп убитого критика нынешней политики Эр-Рияда.

«Силы безопасности Турции проверили консульство в поисках улик. Они нашли некоторые части тела. Думаю, Эрдоган сделает заявление по этому поводу», – сказал председатель оппозиционной партии Vatan Догу Перинчек 23 октября в эфире национального телеканала Турции.

По его словам, фрагменты тела пропавшего журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи обнаружили в колодце на территории резиденции консула Саудовской Аравии.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.