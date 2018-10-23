В опрокинувшемся на «Скандинавии» автобусе пострадали, по данным СМИ, рабочие «Газпрома»

В результате ДТП с автобусом на трассе «Скандинавия» госпитализированы два человека. Ещё 22 человека с лёгкими повреждениями направлены на медицинский осмотр. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, 23 октября около 7:30 на 172-м километре федеральной автодороги А-181 Mitsubishi ASX врезался в попутный автобус «ПАЗ», выкинув его в кювет.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в автобусе ехали рабочие. Издание ivbg.ru пишет, что это сотрудники ОАО «Газпром».

«На место аварии оперативно прибыли сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу, сотрудники ГИБДД, – отмечается в сообщении ФКУ. – Претензий к дорожным органам нет. Сопутствующих аварии дорожных условий не зафиксировано».