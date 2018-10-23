Политехнический колледж начинает работу после нападения керченского стрелка

Керченский политехнический колледж в Крыму возвращается к нормальной жизни под наблюдением Росгвардии.

«Непосредственно занятия в колледже начнутся со среды, 24 октября. Во вторник, 23 октября, в колледже пройдут классные часы, это не занятия. На классных часах кураторы расскажут студентам о планах работы, порядке обучения. Сами учебные планы сформированы таким образом, чтобы включение сделать более плавным, не резким», – цитирует 23 октября пресс-секретаря министерства образования и науки Крыма Антона Гарькавца РБК.

Учебное заведение продолжает находиться под контролем Росгвардии. Профессионализм частного охранного предприятия, с которым у колледжа ранее был заключен договор, должен проверить Следственный комитет.

Пока занятия будут проходить только в тех корпусах, которые не пострадали от взрыва и нападения керченского стрелка. Региональное отделение МЧС заверило, что угрозы обрушения нет.

Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. Взрывное устройство было начинено строительной фурнитурой, а ружьё Росляков приобрёл в магазине для спортсменов и охотников.