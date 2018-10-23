Экономику Украины сочли наиболее уязвимой в рейтинге 190 стран. Наименее уязвимы - Китай и Россия

Украина заняла восьмое место в глобальном рейтинге уязвимости 190 экономик (External Vulnerability Index), подготовленном исследовательской компанией IHS Markit, и первое — среди развивающихся рынков.

Помимо Украины, в десятке стран с самой уязвимой экономикой оказались Судан, Нигер, Йемен, Сьерра-Леоне, Эфиопия, КНДР — согласно классификации ООН, это наименее развитые государства. «Украина по-прежнему уязвима перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями из-за ее хронического бюджетного дефицита и дефицитов, которые требуют внешнего финансирования; у неё дорогостоящий доступ к рынкам капитала и очень высокий коэффициент задолженности к внешним доходам», — считают в IHS Markit.

Наряду с этим отмечается внешняя и внутренняя политическая нестабильность страны.

Наиболее устойчивыми к внешним рискам из числа развивающихся экономик стали Китай и Россия. «Наименее уязвимыми развивающимися рынками являются Китай и Россия из-за постоянных профицитов текущих операций, низкого внешнего долга и обширных валютных резервов, – сказал Нариман Бехравеш, главный экономист IHS Markit. – Однако Россия гораздо менее надежна из-за геополитических рисков и ее открытых границ для движения капитала».