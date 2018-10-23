Попытка убийства на краю земли. В Антарктике петербуржец пустил в ход нож, пострадавшего увезли на лечение в Чили

Длительное пребывание в замкнутом пространстве испортило отношения между некоторыми обитателями российской антарктической станции «Беллинсгаузен». Агрессию не удалось выплеснуть с помощью слов, теснота привела к поножовщине. С ледяного острова в Атлантическом океане пострадавшего жителя Тихвина отправили на лечение в Чили, а его обидчика родом из Петербурга задержали в Пулково.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, со вчерашнего дня 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института находится под домашним арестом. Решение вынес Василеостровский районный суд Петербурга. Мужчину подозревают в покушении на убийство.

Задержали подозреваемого в Пулково 20 октября. В Петербург он возвращался с рабочей командировки со станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Ватерлоо (Кинг-Джордж). По версии следствия, 9 октября в столовой станции возник конфликт. Инженер Арктического института не сдержал эмоций и ножом ударил в грудь 52-летнего сварщика. Пострадавшего в тяжёлом состоянии транспортировали в больницу Чили, где сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Известно, что бивший ножом проживает в посёлке Парголово, а его оппонент — в Тихвине.