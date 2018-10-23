Происшествия
Попытка убийства на краю земли. В Антарктике петербуржец пустил в ход нож, пострадавшего увезли на лечение в Чили
Длительное пребывание в замкнутом пространстве испортило отношения между некоторыми обитателями российской антарктической станции «Беллинсгаузен». Агрессию не удалось выплеснуть с помощью слов, теснота привела к поножовщине. С ледяного острова в Атлантическом океане пострадавшего жителя Тихвина отправили на лечение в Чили, а его обидчика родом из Петербурга задержали в Пулково.
Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, со вчерашнего дня 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института находится под домашним арестом. Решение вынес Василеостровский районный суд Петербурга. Мужчину подозревают в покушении на убийство.
Задержали подозреваемого в Пулково 20 октября. В Петербург он возвращался с рабочей командировки со станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Ватерлоо (Кинг-Джордж). По версии следствия, 9 октября в столовой станции возник конфликт. Инженер Арктического института не сдержал эмоций и ножом ударил в грудь 52-летнего сварщика. Пострадавшего в тяжёлом состоянии транспортировали в больницу Чили, где сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Известно, что бивший ножом проживает в посёлке Парголово, а его оппонент — в Тихвине.
Справка:
Антарктическая станция «Беллинсгаузен» расположена на острове Кинг-Джордж (ист. Ватерлоо) в Атлантическом океане. Она была открыта 22 февраля 1968 года и носит имя первооткрывателя Антарктиды, мореплавателя и адмирала Фаддея Беллинсгаузена. «Беллинсгаузен» является самой северной российской антарктической станцией. Сотрудники полярной базы выполняют географические, геологические, биологические и гляциологические исследования.
Институт Арктики и Антарктики находится на Васильевском острове в Петербурге. Учреждение координирует работу пяти станций: «Беллинсгаузен», «Восток», «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс». 63-й сезон Российской антарктической экспедиции завершился 14 июня. Но на станциях продолжились плановые работы.