Очевидец: В Петербурге продуктовые магазины опять выбрасывают хлеб на помойку

Читатели «Фонтанки» снова обнаружили выброшенный в мусорный бак хлеб, который не распродали в магазине. Несмотря на то, что это уже не первый случай в городе, жители к такой картине привыкнуть не могут.

читательница "Фонтанки" Юлия

«Сотрудниками продовольственного магазина «Пятерочка», что находится на улице Стремянная, в мусорные баки был выброшен хлеб. В городе, перенесшем блокаду... Мы, жители города, возмущены таким кощунственным отношением данной торговой сети к памяти о тяжёлом блокадном времени в угоду своей прибыли», – говорится в эмоциональном письме петербурженки Юлии в редакцию.

По словам женщины, хлеб и батоны в контейнере она увидела вечером 22 октября.

Фото: читательница "Фонтанки" Юлия

По адресу: Стремянная улица, 1, действительно находится супермаркет «Пятерочка». В пресс-службе X5 retail group, куда входит продуктовая сеть, не смогли оперативно прокомментировать случившееся в Петербурге, заметив, что необходимо проверить все факты. «Фонтанка» направила запрос в компанию.

Это не первый раз, когда очевидцы замечают, что магазины сети «Пятерочка» таким своеобразным образом избавляются от залежавшихся хлебобулочных изделий. Так, например, в марте горожане увидели , что «хлеб выкидывают целыми тележками» в точке на улице Рихарда Зорге. Тогда в X5 retail group заявили, что инцидент произошел по вине сотрудников, а случай является единичным.

Напомним, что, согласно федеральному закону №29, просроченную продукцию необходимо отправить на техническую утилизацию или на переработку, а также ее можно использовать в качестве корма для животных. Выбрасывание же продуктов может быть способом сократить издержки. Ранее все продуктовые сети сдавали хлебобулочные изделия, которые не успевали продать до истечения срока годности, обратно производителям, однако с 2017 года некоторые крупные ретейлеры отказались от этой практики. Раздавать хлеб нуждающимся, как это делают, например, в Финляндии, продавцы не могут, так как опасаются претензий Роспотребнадзора.