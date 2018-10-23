Россияне назвали достойной пенсию в 37 тысяч рублей. Но на помощь государства не рассчитывают

Большинство граждан России рассчитывают собственные силы в вопросе пенсии и полагают, что для достойной старости необходимо получать около 37 тысяч рублей в месяц.

Россияне считают, что адекватная пенсия начинается с отметки в 37,2 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше результата опроса 2016 года. Об этом 23 октября сообщает исследовательский центр SuperJob.

При этом на государственную пенсию надеются всего 16% опрошенных. 29% респондентов считают, что будут зарабатывать в старости, а 19% уверены, что на пенсии им помогут собственные сбережения. Всего 7% собираются в старости сдавать жилье в аренду и жить на эти деньги. Около 23% не смогли определиться с ответом.

Отмечается, что респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на доход от работы (35%) и государственную пенсию (25%) и реже всего на личные сбережения (9%). В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верит молодежь до 24 лет (25%). На заработную плату одинаково часто рассчитывают как респонденты с доходом менее 25 тысяч рублей (34%), так и опрошенные, зарабатывающие от 45 тысяч рублей в месяц (33%).

При этом представители разных профессий имеет различные ожидания в отношении будущей пенсии. Так, программисты хотели бы получать в старости 42 тысячи рублей, юристы — 41,2 тысячи рублей, дизайнеры – 40, бухгалтеры — 37,3 тысячи рублей.