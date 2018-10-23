Россияне назвали достойной пенсию в 37 тысяч рублей. Но на помощь государства не рассчитывают
Большинство граждан России рассчитывают собственные силы в вопросе пенсии и полагают, что для достойной старости необходимо получать около 37 тысяч рублей в месяц.
Россияне считают, что адекватная пенсия начинается с отметки в 37,2 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше результата опроса 2016 года. Об этом 23 октября сообщает исследовательский центр SuperJob.
При этом на государственную пенсию надеются всего 16% опрошенных. 29% респондентов считают, что будут зарабатывать в старости, а 19% уверены, что на пенсии им помогут собственные сбережения. Всего 7% собираются в старости сдавать жилье в аренду и жить на эти деньги. Около 23% не смогли определиться с ответом.
Отмечается, что респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на доход от работы (35%) и государственную пенсию (25%) и реже всего на личные сбережения (9%). В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верит молодежь до 24 лет (25%). На заработную плату одинаково часто рассчитывают как респонденты с доходом менее 25 тысяч рублей (34%), так и опрошенные, зарабатывающие от 45 тысяч рублей в месяц (33%).
При этом представители разных профессий имеет различные ожидания в отношении будущей пенсии. Так, программисты хотели бы получать в старости 42 тысячи рублей, юристы — 41,2 тысячи рублей, дизайнеры – 40, бухгалтеры — 37,3 тысячи рублей.
Справка:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе 3 октября.