В аварии с автобусом на «Скандинавии» пострадали 24 человека

Две тяжёлые аварии произошли на автодороге «Скандинавия» утром 23 октября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 7:30 на 172-м километре трассы (Выборгский район области), в 12 километрах от Выборга, мужчина на Mitsubishi ASX при невыясненных обстоятельствах совершил столкновение с попутным автобусом «ПАЗ». Автобус вылетел в кювет.

Травмы различной степени тяжести получили 24 пассажира автобуса.

За 10 минут до этого, в 7:20, на 118-м километре «Скандинавии» съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Nissan Navara. Мужчина, находившийся за рулём, погиб.

Напомним, 10 человек получили травмы сегодня утром в Петербурге в ДТП с автобусом и маршруткой.