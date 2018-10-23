«Пионерскую» «минировали» по звонку с телефона курсанта. Тот рассказал о выброшенной в урну SIM-карте

По звонку с номера телефона курсанта «минировали» станцию метро Петербурга. Сам юноша утверждает, что «симку» больше месяца назад выкинул, не активируя.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, накануне около шести вечера в службу «112» поступил звонок о заминировании станции метро «Пионерская». Вестибюль закрыли для горожан, проверка длилась 43 минуты, опасности не нашли.

Звонивший находился неподалёку от «Пионерской», в районе дома 26 по проспекту Испытателей. Зарегистрирован же номер на студента первого курса Михайловской артиллерийской академии. Курсант заверил полицию в том, что весь день был на занятиях на улице Комсомола, а вечером заступил на дежурство. По его словам, телефоны находятся у командира и выдаются в 20.00 для звонка домой.

Юноша объяснил, что в начале сентября — к учебному году – купил телефон, к нему по акции прилагались три сим-карты. Две из них он использовал, а третью, не активируя, выбросил в урну.