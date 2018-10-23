Твиттер Илона Маска заблокировали после того, как он признался в любви к аниме

Знаменитый твиттер Илона Маска, через который он обычно общается с миром, партнерами по бизнесу, журналистами, поклонниками и покупателями автомобилей Tesla, ночью 23 октября был на несколько часов заблокирован после того, как Маск признался в свой любви к аниме.

«Твиттер посчитал, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт, хаха», – написал Маск после того, как ситуация разрешилась.

Twitter thought I got hacked & locked my account haha — Elon Musk (@elonmusk) 23 октября 2018 г.

Поводом для блокировки, скорее всего, послужили несколько предыдущих твитов Илона, в которых он признался в любви к жанру аниме и даже обменялся с подписчиками картинками с анимешными персонажами.

«Я люблю аниме. И у меня есть Чиби Россомаха», – сообщил Маск, чем вызвал целый поток реплаев с соответствующими картинками. Илон принял условия игры и тоже стал отвечать картинками. Последней каплей, видимо, стали вот эти ответы Маска.

OwO we have reached peak elon musk pic.twitter.com/UVKyrYYMN9 — Kiririn (@Kirinodere) 22 октября 2018 г.

Возможно, служба поддержки Твиттера среагировала на шутливое предложение Маска купить биткоины, а может, на все вместе: на биткоины, аниме, обмен мимишными картинками. В результате Маску пришлось восстанавливать доступ и заодно признаться, что он сделал глупость.