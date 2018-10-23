В Музее Ахматовой расскажут о жизни человека с ДЦП

В галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в рамках Месяца альтернативной коммуникации состоится встреча с Иваном Бакаидовым. У молодого человека тяжелая форма ДЦП и проблемы с речью, но он, благодаря семье и специалистам, а также своему упорству научился общению.

Иван ответит на вопросы, расскажет о своей жизни и представит средства альтернативной коммуникации, которые можно будет опробовать – услышать не только синтезируемый голос молодого человека, но и задать свой вопрос, используя «говорящий» планшет.

Напомним, Иван Бакаидов создал петицию, отстаивая право на личную подпись для людей, которые не могут расписаться самостоятельно. Реализует проекты в сфере альтернативой коммуникации – программные продукты, которые помогают общаться тем, кто не может говорить. В 2016 году он успешно выступил на I Всемирном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле , где рассказал о своих проектах. Свои мысли молодой человек донес до слушателей с помощью созданной им самим программы.

Не так давно Иван был номинирован на получение престижной премии ООН World Summit Awards за проект LINKa, как лучший проект из России в категории "Инклюзия". Иван создал приложения "LINKa: напиши", "LINKa: покажи", "LINKa: нажми", которые помогают людям с ДЦП, аутизмом, пережившим инсульт общаться с окружающими и позволяют им лучше интегрироваться в обществе.

Встреча с Иваном Бакаидовым в Фонтанном Доме состоится сегодня, 23 октября, в 18.00. Вход свободный.