«Коммерсантъ»: В России может подорожать хлеб. Производители ведут переговоры с торговыми сетями

В России может подорожать хлеб. На фоне роста мировых цен на пшеницу, активного спроса у экспортеров и девальвации рубля российские производители ведут переговоры с торговыми сетями о повышении отпускных цен, пишет 23 октября «Коммерсантъ».

По данным издания, об увеличении цен на весь ассортимент на 8-12 процентов предупредили красноярские предприятия «Ярхлеб» и «Дихлеб». Аналогичные переговоры, утверждает источник «Коммерсанта», с крупными торговыми сетями ведут и хлебозаводы в других регионах.

На заводе «Ванта» в Волгодонске сообщили, что с 1 октября уже подняли отпускные цены на весь ассортимент на 10 процентов. Хлебокомбинат «Шахтинский»» рассказал, что с октября также увеличил отпускные цены, но на пять процентов.

Глава Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон добавил «Коммерсанту», что массового подорожания хлеба в России, по его мнению, не будет. «Урожая зерна более чем достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой», — сказал он.

По данным Минсельхоза, в январе – сентябре 2018 года хлеб и хлебобулочные изделия в России подорожали в среднем на 2,3%.