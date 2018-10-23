У платформы Дачное найдено тело девушки

Труп несовершеннолетней нашли утром 23 октября у железнодорожной платформы Дачное в Кировском районе Петербурга.

Сотрудников правоохранительных органов и медиков у платформы заметили утром 23-го числа местные жители. Они предположили, что полицейские могут осматривать тело бездомного, которые обычно ночуют под железнодорожной платформой. Однако, по информации «Фонтанки», на проспекте Народного Ополчения, 26, нашли труп девушки лет 15 на вид. Сейчас судебные медики определяют, есть ли на останках признаки насильственной смерти.