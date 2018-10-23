Автобус догнал маршрутку на Индустриальном. Десять пострадавших

Как минимум дважды за утро 23 октября в Петербурге в ДТП участвовали пассажирские автобусы и маршрутки. Одно оказалось очень серьёзным. В него в том числе попали, как утверждает один из пассажиров, курсанты МЧС.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, около 8:50 на Индустриальном проспекте, 18 (на остановке «Ленская улица» в сторону Хасанской улицы, как уточняют очевидцы), женщина на автобусе «ЛиАЗ» 21-го маршрута совершила наезд на стоящее маршрутное такси №218. Травмы различной степени тяжести получили десять пассажиров маршрутки.

Одного человека очевидцы видели лежащим на земле. «Пожарные открывают водителя 21 автобуса. Три скорые. Кому-то из пассажиров 218 маршрутки оказывают помощь», – пишет Анна в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Комментируя появившуюся в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» информацию о том, что женщине-водителю автобуса могло стать плохо, в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», в ведении которого находится 21-й маршрут, «Фонтанке» рассказали, что перед выходом на линию водитель прошла медицинский осмотр и была допущена к управлению ТС.

«Я был в той маршрутке... Удар был нормальный. Подошел к водителю (женщина), спросил, как так, сказала – не заметила, – пишет в «ДТП и ЧП» Илья. – Маршрутка без задних стёкол, и кресла под замену, так как все спинки приняли горизонтальное положение. А самое смешное в этой аварии: в этой маршрутке ехали ученики МЧС, и самую большую панику они навели, ломясь из маршрутки с криками».

«Со слов водителя 218 маршрута, он на остановке высаживал пассажиров, и в этот момент в его автобус влетел автобус 21 маршрута. Говорит, что серьёзно пострадавших нет», – сообщают в группе «Красногвардейский район Санкт-Петербурга» «ВКонтакте».

Другая авария случилась на проспекте Энгельса, 27. Там, как видно на фотографиях в «ДТП и ЧП», автобус и маршрутка притёрлись боками. Судя по всему, обошлось без значительных травм.