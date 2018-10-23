В Хабаровске в корпусе самолета Ан-24 обнаружили отверстие. Полиция опровергла обстрел из автомата

В корпусе пассажирского самолета Ан-24, который приземлился в Хабаровске, обнаружили отверстие. Появилась информация, что воздушное судно при посадке обстреляли из автомата, однако в управлении на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу это опровергли.

«Информация о том, что самолёт во время рейса был обстрелян из автомата Калашникова не соответствует действительности», – заявили 23 октября в ведомстве агентству «Хабаровский край сегодня». Правоохранители отметили, что отверстие могло образоваться от столкновения с камнем, однако точные причины установит экспертиза. Также в полиции добавили, что пассажиры живы и здоровы, а пилоты каких-либо инцидентов не заметили.

Как добавляет РБК, отверстие в корпусе Ан-24 нашли во время техосмотра самолета. Источник в наземных службах аэропорта якобы сообщил об обнаружении пули от автомата Калашникова.

Самолет 17 октября выполнял рейс из Николаевска-на-Амуре.