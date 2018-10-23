«У правительства нет доказательств». Лондон не увидел эффективности «российского вмешательства» в политику Королевства

Британский кабинет министров подготовил ответ на рекомендации парламента обратить особое внимание на российские попытки оказать влияние на политику в Соединенном Королевстве. В правительстве отметили, что свидетельств какого-либо результативного иностранного вмешательства на настоящий момент нет, пишет 23 октября РБК.

Доклад об угрозе «фейковых новостей» и иностранного вмешательства был подготовлен в июле комитетом по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ парламента Великобритании. Итогом отчета стали 52 рекомендации для правительства, но в кабмине большинство из них исполнять отказались.

Четыре рекомендации парламента относились к вероятным попыткам России вмешаться во внутриполитические процессы в Великобритании при помощи кибератак, фейковых новостей и дезинформации.

В частности, парламентарии напомнили кабмину, что в ноябре прошлого года премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы.

«С момента атаки в Солсбери в марте мы зафиксировали распространение Россией по меньшей мере 38 ложных и вводящих в заблуждение новостей, связанных с этим событием. В то же время мы хотим вновь подчеркнуть, что у правительства нет доказательств, что дезинформация со стороны иностранных акторов, в том числе России, оказала влияние на демократические процессы в Великобритании», — говорится в ответе правительства.

Вместе с тем британский кабинет министров отметил, что Лондон продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. Кроме того, на меры по борьбе с вмешательством правительство намерено в ближайшие пять лет потратить £100 млн, чтобы противодействовать российской политике. Эти средства будут направлены на изучение киберугроз и работу с неправительственными организациями.