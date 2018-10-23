В Петербурге арестован бизнес-тренер, нацеливавший клиентов на успех. У него нашли альпинистское снаряжение и чужое золото

Менее десяти дней понадобилось сотрудникам уголовного розыска полицейского главка и оперативникам Василеостровского УМВД, чтобы раскрыть квартирную кражу на полтора миллиона рублей. В помещение на 13 этаже вор-альпинист проник через окно.

«Фонтанка» рассказывала об этой краже, в результате которой 62-летняя владелица лишилась золота, жемчуга и бриллиантов на 1,5 млн рублей. Пропажу хозяйка обнаружила ночью 14 октября, когда вернулась домой на улицу Кораблестроителей, 40, корпус 7, после недельного отсутствия.

К утру 23 октября в камере оказался 27-летний местный житель, прописанный на набережной канала Грибоедова. У него изъяли похищенное имущество и альпинистское снаряжение, предположительно, использованное для совершения преступления. По данным нашего издания, отправленный в СИЗО петербуржец является учредителем центра обучения начинающих предпринимателей, название которого гарантирует клиентам успех. Также в биографии подозреваемого — недолгая работа в Университете МВД и музее Суворова.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» добавили, что по факту возбуждено уголовное дело о краже.