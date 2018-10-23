55 километров за девять лет и 20 миллиардов долларов. Китай построил самый длинный в мире морской мост

Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае 23 октября. Церемония прошла в городе Чжухай в провинции Гуандун с участием председателя КНР Си Цзиньпина, пишет 23 октября Синьхуа.

Мост соединяет материковый Китай с Макао и Гонконгом. Переправу длиной 55 километров строили с 2009 года. Она включает в себя 7-километровый подводный тоннель.

Проект обошелся в 20 миллиардов долларов. Добавляется, что мост может выдержать землетрясение силой до 8 баллов. На его строительство ушло более 400 тысяч тонн стали.

Flash back: Construction of the world's longest sea bridge, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge https://t.co/mT6JhMMVhf pic.twitter.com/1C2wbTARMI — China Xinhua News (@XHNews) 23 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Китай также завершил возведение 17 пролетов железнодорожного моста через Амур. Россия в рамках совместного проекта должна построить три пролета и делает это уже четыре года.