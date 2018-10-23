В Славянке нашли погибшего подростка. Это третий случай смерти после падения с высоты в микрорайоне за месяц

Обездвиженное тело заметили под окнами многоэтажки прохожие в Пушкинском районе Петербурга. Последний раз живым школьника видели на крыше здания.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, подросток погиб после падения с крыши 38 дома на Колпинском шоссе вечером 22 числа. Полученные 14-летним подростком травмы оказались смертельными. При нём нашли послание.

Это третий случай смерти после падения с высоты за месяц в Пушкинском районе. 9 октября горожане заметили мертвого мужчину на козырьке второго этажа 26 дома по Ростовской улице. 3 октября погибшего подростка нашли на тротуаре у третьего корпуса 15 дома по улице Полоцкой.