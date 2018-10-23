Трамп вслед за Путиным назвал себя националистом. Демократической партии досталось за «коррумпированных глобалистов»

Президент США Дональд Трамп назвал себя националистом и раскритиковал Демократическую партию и глобалистов. Заявление прозвучало на митинге в поддержку Теда Ккруза в Техасе, пишет 23 октября Politico.

Трамп отметил, что слово «националист» советуют не произносить, как старомодное.

«Вы знаете кто я? Я националист. Окей. Я националист», — сказал президент США, на что участники мероприятия зааплодировали. Далее Трамп принялся за Демократическую партию, уличив ту в желании «восстановить правление коррумпированных, жаждущих власти глобалистов».

Американский лидер выразил мнение, что глобалисты не беспокоятся о своей стране, а хотят, чтобы было хорошо миру. «И знаете что? Нам этого не надо», – подчеркнул Трамп.

Президент России Владимир Путин 18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай на звал себя «самым правильным и эффективным националистом». При этом противопоставил «эффективный» национализм «пещерному», поскольку последний направлен на развал государства, в то время, как первый помогает сохранять многонациональную Россию.