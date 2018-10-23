Минобороны России хочет приглядывать за курсантами в Интернете. На слежку готовы потратить почти полмиллиарда рублей

Министерство обороны России планирует контролировать активность курсантов в Интернете. На сайте госзакупок размещен заказа на поставку необходимого для слежения оборудования, пишет 23 октября РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Аукцион будет закрытым. Предмет поставки – «комплексное оснащение Вооруженных сил средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет». На эти цели военное ведомство готово потратить 485 миллионов рублей.

Из почти полумиллиарда 71 миллион рублей пойдет на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Производитель обезает, что она также может приглядеть ща настроениями в коллективе и обнаружить нелояльных сотрудников.

На средства фильтрации при доступе в Сеть, уточняет агентство, потратят 125 миллионов. Комплекс спецпроверок компьютеров, который призван защититься от утечек информации, обойдется в сумму более 215 миллионов.

Срок исполенения заказа — конец мая 2019 года.