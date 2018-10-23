Расследовать убийство саудовского журналиста будет лично директор ЦРУ. Джина Хаспел вылетела в Турцию

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел отправилась в Турцию для того, чтобы принять участие в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом 23 октября сообщает РБК со ссылкой на источники Reuters.

Как отмечает Reuters, до этого президент США Дональд Трамп, комментируя расследование гибели журналиста, отмечал, что у США в Турции «есть высокопоставленные сотрудники разведки», которые приступят к расследованию дела. Одновременно в понедельник Трамп заявил, что неудовлетворен теми результатами расследования, которые были предоставлены Саудовской Аравией.

Известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи ​пропал 2 октября после того, как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов.

Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста. Саудовцы утверждают. что изначально намеревались лишь вывезти его из страны, а к его гибели привела «небрежность» исполнителей операции. Всего по делу о смерти Хашкаджи в Саудовской Аравии задержали 18 человек.

Дело пропавшего журналиста привлекло внимание на высшем уровне. Ситуацию вокруг гибели Хашкаджи 22 октября обсудили президенты США и Турции. Турция ведет независимое расследование убийства.

Политический конфликт, связанный с убийством журналиста, повлек за собой бойкот Саудовской Аравии со стороны ряда официальных лиц и компаний. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до выяснения всех обстоятельств случившегося Берлин прекращает поставки Саудовской Аравии оружия.