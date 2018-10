Ученые из НАСА обнаружили в Антарктиде квадратный айсберг

Ученые из НАСА обнаружили в Антарктиде странный квадратный айсберг, размеры которого пока затрудняются оценить, делая предположение, что его диагональ составляет более полутора километров, сообщает LiveScience.

Эксперты заявляют, что на поверхности находится только около десяти процентов айсберга, остальная часть скрыта под водой.

По словам Келли Брант из НАСА, формирование айсбергов такой формы – довольно распространенное явление. "Глыбы льда, нарастающие у шельфа и отламывающиеся под собственным весом, отличаются правильной прямоугольной формой", — сказал ученый.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z