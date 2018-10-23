Трамп не удовлетворен официальной версией гибели журналиста Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома, что его не устраивают объяснения Саудовской Аравии по поводу гибели в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я не удовлетворен тем, что услышал", – сказал президент после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. " У нас сейчас есть люди в Саудовской Аравии, в Турции сейчас находятся сотрудники разведки высокого ранга. Посмотрим, что мы узнаем, завтра я многое узнаю. Они вернутся назад либо сегодня ночью, либо завтра утром", – сообщил он журналистам, беседу президента с которыми транслировал телеканал CNN.

На вопрос журналистов, как быть со сроками в один месяц, которые объявила Саудовская Аравия, он ответил: "Они хотят месяц? Это слишком длительное время, оснований для этого нет".

Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, журналист пришел туда для получения документов для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

20 октября саудовское государственное телевидение сообщило, что Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи задержали 18 человек.