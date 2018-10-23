Премьер-министр Британии: США и РФ должны соблюдать ДРСМД

Сохранение в действии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) имеет большую важность с точки зрения Великобритании, однако участники соглашения должны его соблюдать. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, отвечая на вопросы депутатов в парламенте страны.

"Мы по-прежнему считаем важным, чтобы этот договор продолжал действовать, однако участники договора должны соблюдать его положения", – сказала Мэй, добавив, что ситуация вокруг договора не обсуждалась лидерами Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября, пишет ТАСС.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования.