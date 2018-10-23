Кузяев, получивший сотрясение, будет готовиться к матчу с «Бордо» в общей группе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев будет готовиться к матчу 3-го тура Лиги Европы с «Бордо» в общей группе. Хавбек получил сотрясение мозга после удара локтем защитника «Динамо» Себастьяна Хольмена в матче 11-го тура РПЛ (0:1).

«Состояние полузащитника ФК «Зенит» и Сборной России Далера Кузяева не вызывает опасений, несмотря на повреждение, полученное во время игры, он будет готовиться в основной группе к домашнему матчу Лиги Европы УЕФА против «Бордо».

У Игоря Смольникова диагностирована травма мышечных тканей бедра, сейчас он тренируется под присмотром физиотерапевтов по индивидуальной программе, вопрос о его участии в ближайшем матче остается открытым», — сообщили Sport24.ru в пресс-службе «Зенита».

Матч «Зенит» — «Бордо» состоится 25 октября. Начало — в 19:55 мск.