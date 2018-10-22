Водитель на BMW на Стачек въехал в маршрутку и сбежал, бросив в салоне попутчицу. Четверо в больнице

Травмы различной степени тяжести получили пассажиры маршрутки после столкновения с иномаркой в Кировском районе Петербурга вечером 22 октября. Водителя BMW ищет полиция.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, маршрутка и легковой автомобиль столкнулись на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков около десяти часов вечера в понедельник, 22 октября. В больницу после ДТП отвезли четверых пассажиров маршрута коммерческого такси К60. По словам очевидцев, водитель BMW ехал по встречной полосе. «Водитель BMW оттормозиться не пытался, скорость была приличная», – добавляют пользователи. Очевидцы также сообщают, что в иномарке находилась девушка. «Пассажирку я вытащил из BMW, водителя уже не было. Она сказала, что он вышел. Я осмотрел и заднее сиденье, никого в салоне кроме этой барышни не было. Ей ориентировочно лет 20-22», – добавляет пользователь Михаил Алиевич в группе «ДТП и ЧП» на сайте «ВКонтакте».

Поиском водителя занимается районная полиция.