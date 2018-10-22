Трамп: КНР должна быть охвачена Договором о ракетах средней и меньшей дальности

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должен охватывать не только Россию и США, но и Китай. Такую позицию изложил президент США Дональд Трамп.

"Китай не включен в договор, он должен быть включен в него", – заявил американский лидер, 22 октября комментируя ситуацию вокруг ДРСМД в беседе с журналистами в Белом доме перед отправлением в агитационную поездку в штат Техас в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

При этом Трамп подтвердил, что намерен вывести США из ДРСМД, о чем он уже объявил в субботу. В связи с этим он обвинил Россию в несоблюдении духа и буквы этого договора. "Они не придерживались духа этого соглашения или самого соглашения – Россия", – утверждал руководитель вашингтонской администрации. "Я прекращаю действие соглашения, поскольку они нарушали соглашение", – сказал Трамп о ДРСМД.