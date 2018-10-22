Трамп пообещал наращивать ядерную мощь США, "пока остальные не придут в себя"

Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, пишет Reuters.

"До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его [ядерный потенциал] наращивать", – сказал он. "У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем его наращивать, пока они не придут в чувство. Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим [потенциал]", – сказал он, добавив, что речь идет о Китае и России, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД.

20 октября Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия нарушает договор.