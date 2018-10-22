Следственный комитет нашёл и задержал директора взорвавшегося под Гатчиной завода

В уголовном деле по факту взрыва на заводе «Авангард» под Гатчиной появился второй фигурант, задержан директор предприятия Георгий Михно. СК подтвердил, все четверо погибших – иностранцы.

Как сообщает ведомство 22 октября, Михно подозревают в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Директора допросили, обвинения ему не предъявлены, мера пресечения пока не определена. Областной следком добавляет, что в понедельник была завершена процедура опознания погибших. Трое из них – граждане Таджикистана, один приехал в Петербург из Белоруссии.

После взрыва 19 октября «Фонтанка» связалась с сыном владельца завода. Тогда он заявил, что местонахождения отца ему неизвестно.

Ранее был задержан и отправлен под домашний арест главный инженер предприятия.

Из шести пострадавших на пиротехническом заводе в больнице остаётся только одна пенсионерка. Тринадцатилетнюю девочку, которая надышалась дымом рядом с «Авангардом», медики отпустили домой сегодня, 22 октября.