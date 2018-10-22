По Финляндии прошёлся мощный смерч

Мощный и редкий смерч прошёлся по финской области Канта-Хяме на юге Финляндии 22 октября.

Стихия оставила после себя разрушения. Так, ветер сорвал сотни квадратных метров кровли и повалил сотни деревьев, десятки из которых упали на дороги, сообщает Yle.

«Мы сказали полушутя, что теперь ничто не будет загораживать вид на озеро следующим летом, а следующей осенью не придтся убирать листья, раз нет деревьев», – рассуждает местная жительница Эйя Ахокас.

Подпись к фото: «Смерч пронёсся, когда я была на пробежке с собакой, жаль, у меня не было с собой мобильного. Было страшно, когда он сорвал крышу с какого-то здания. Сейчас тучи далеко».

Метеорологи зафиксировали, что мощная гроза, сопровождавшаяся вспышками молний прошла через провинцию Пирканмаа с запада на восток. Местами был град.

Смерч – явление для Финляндии редкое, особенно для этого времени года. Однако воздух был достаточно тёплым для его появления.