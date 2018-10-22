По Финляндии прошёлся мощный смерч
Мощный и редкий смерч прошёлся по финской области Канта-Хяме на юге Финляндии 22 октября.
Стихия оставила после себя разрушения. Так, ветер сорвал сотни квадратных метров кровли и повалил сотни деревьев, десятки из которых упали на дороги, сообщает Yle.
«Мы сказали полушутя, что теперь ничто не будет загораживать вид на озеро следующим летом, а следующей осенью не придтся убирать листья, раз нет деревьев», – рассуждает местная жительница Эйя Ахокас.
Trombi pyyhkäisi yli kun olin koiran kanssa lenkillä. Harmi ettei ollut kännykkää mukana, oli aika hurja kun jonkun rakennuksesta irtosi peltikattoa irti. 😱 Nyt pilvet jo kaukana. #armageddon #hattula #trombi #judgementday
Публикация от Kati Viitaniemi (@katimviitaniemi)
Подпись к фото: «Смерч пронёсся, когда я была на пробежке с собакой, жаль, у меня не было с собой мобильного. Было страшно, когда он сорвал крышу с какого-то здания. Сейчас тучи далеко».
Метеорологи зафиксировали, что мощная гроза, сопровождавшаяся вспышками молний прошла через провинцию Пирканмаа с запада на восток. Местами был град.
Смерч – явление для Финляндии редкое, особенно для этого времени года. Однако воздух был достаточно тёплым для его появления.
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