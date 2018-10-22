Генсек ООН призвал США и Россию урегулировать свои разногласия по ДРСМД

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что США и Россия смогут урегулировать разногласия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил 22 октября заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя по просьбе ТАСС заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из соглашения.

"Генеральный секретарь в курсе этих сообщений [о возможном выходе США из соглашения], он надеется, что две страны смогут урегулировать свои разногласия по договору", – сказал он, сообщает ТАСС.

Хак напомнил, что еще в мае во время своего выступления в Женевском университете генсек также обращался к России и США с призывом решить свои противоречия, чтобы добиться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) и предпринять шаги для снижения запасов ядерного оружия.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия якобы его нарушает.