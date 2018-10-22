Путин встретится с Болтоном

Президент России Владимир Путин встретится с помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном во вторник, 23 октября, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Завтра президент примет Болтона. Встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», — приводит слова Пескова ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что Путина проинформируют об итогах встреч Болтона с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Вы знаете, вопросов гораздо больше, чем ответов», — добавил Песков.

В понедельник, 22 октября, прошла встреча Патрушева и Болтона, в ходе которой стороны обсудили соглашения в области вооружений. В частности, они обсудили продление срока действия СНВ-3 на пять лет после 2021 года, а также ситуацию вокруг ДРСМД, из которого планирует выйти президент США Дональд Трамп. Патрушев напомнил Болтону о важности сохранения действующего договора в силу.