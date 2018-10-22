«Фонтанка» за 60 секунд – 22 октября

Петербургский миллиардер Илья Трабер стал владельцем 26% долей ООО «Приморский универсальный перегрузочный комплекс». Не было у Трабера забот. Теперь будут.

Крупнейшего импортера фруктов обвиняют в грабеже посреди овощебазы. Эльчин Ахмедов объяснил «Фонтанке», что это не его уровень – и откупаться он не намерен.

Аналог «пакета Яровой» для авиакомпаний самолеты, конечно, не посадит. Но летать они будут, как крокодилы – низэнько-низэнько.

Перестать летать обещали у нас, а петербуржцев из самолёта высадили в Хельсинки. Потому что самолёт дальше не пойдёт.

Судьи не разглядели шайбу в воротах ЦСКА и по ошибке присудили армейцам с Невы поражение. Но решили не усложнять и не переигрывать.

Кокорин и Мамаев в «Бутырке» моют туалеты, когда захотят.

Врио губернатора Александр Беглов предложил существенно сэкономить на школах, детсадах и больницах, чтобы сократить дефицит бюджета. Ох, не зря дядя Саша грабли на субботнике детям выдавал…

В Центральном районе – новый заместитель главы администрации. Ну как новый. Читатели «Фонтанки» с ним знакомы как с героем саги о пьяном прокуроре. Тем интереснее наблюдать.