Бывший прокурор, уволенный после разговора с Литвиненко, стал заместителем главы администрации Центрального района

В Центральном районе – новый заместитель главы администрации. Бывшего прокурора Дмитрия Бурдова представили госслужащим в понедельник, 22 октября.

Согласно информации на сайте Смольного, Бурдов будет отвечать за работу отдела строительства и землепользования, а также сектора по обеспечению деятельности межведомственной комиссии Центрального района.

До того, как перейти на службу в администрацию района, Бурдов непродолжительное время поработал советником губернатора. До этого – в прокуратуре.

В мае «Фонтанка» писала о его уходе с поста прокурора Выборгского района. Якобы причиной тому мог стать звонок прокурора города Сергея Литвиненко в субботу, в день митинга сторонников Алексея Навального, когда представители силовых и надзорных ведомств дежурили на своих рабочих местах. Со ссылкой на источники «Фонтанка» писала, что после звонка и посланной в район проверки в ведомстве пересказывали друг другу из уст в уста байку о пьяном прокуроре.

Сам же Бурдов подобную информацию опровергал. Кроме того, собеседники «Фонтанки» в Центральном районе уверены, что бывший прокурор и ныне чиновник администрации – малопьющий человек, а причиной ухода с поста руководителя прокуратуры в Выборгском районе стал личный конфликт с начальством.

Отметим, что Дмитрий Бурдов до того, как работал в Выборгском районе, возглавлял прокуратуру Центрального района. В Санкт-Петербурге работал с 2005-го, а начинал карьеру в Татарстане.