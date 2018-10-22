Написавший письмо Трампу депутат получит пост арестованного замглавы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначит депутата регионального госсовета Евгения Кабанова куратором федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Он получит пост вице-премьера, освободившийся после ареста за «систематические взятки» зампредседателя крымского правительства Виталия Нахлупина.

Аксенов заявил об этом на совещании в понедельник, 22 октября, рассказал РБК источник, близкий к крымским властям, и подтвердил собеседник, близкий к правительству республики. ​

Назначение официально состоится в ближайшее время, подтвердил РБК член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Игорь Рябов.

В феврале 2017 года Кабанов написал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором изложил свою точку зрения о бесполезности санкций против России, и пригласил американских бизнесменов посетить полуостров.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия вечером 18 октября заключил на два месяца под стражу зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток.

Нахлупин работал заместителем председателя Совета министров Крыма с января 2016 года, до этого с 2010 года возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение федеральной целевой программы развития Крыма. Украина требует его экстрадиции по делу о госизмене.