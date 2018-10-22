Российские агрегаторы новостей оказались под угрозой ограничения иностранной доли владения

Четыре новостных агрегатора Рунета могут подпасть под действие закона об ограничении права владения ими представителей иностранных государств, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Под действие закона в случае его принятия могут попасть "Яндекс – Новости", СМИ2, Mail.ru – Новости, Rambler – Новости", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Google законопроект не затронет, поскольку он не включен в соответствующий реестр "из-за недостаточной посещаемости".

Ранее 22 октября в Госдуму был внесен проект закона об ограничении права владения новостным агрегатором для иностранных государств и международных организаций. Её авторами выступила группа депутатов: Антон Горелкин, Андрей Луговой, Михаил Старшинов и Борис Пайкин.

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе выступать владельцем новостного агрегатора, отмечается в проекте закона.

Законопроект ограничивает допустимую долю иностранного участия во владении новостными агрегаторами на уровне не более 20%.

Внедряемые проектом ограничения предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества, говорится в пояснительной записке.

Санкция за неисполнение требований – ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований владельцем агрегатора. Основание для ограничения такого доступа согласно проекту закона – вступившее в силу решение суда, вынесенное по обращению уполномоченного федерального органа исполнительной власти, говорится в пояснительной записке.

Депутаты также напоминают, что в законодательстве о СМИ с 2016 года существует аналогичное предлагаемому законопроектом ограничение, связанное с учреждением СМИ, организации (юридического лица), осуществляющей вещание. То же ограничение иностранного участия в 2017 году установлено для владельцев аудиовизуальных сервисов.