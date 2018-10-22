Патриарх Варфоломей заявил, что не уступит в вопросе автокефалии на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине, несмотря на призывы Русской православной церкви, и выразил уверенность, что Москва вынуждена будет подчиниться его решениям.

"Сейчас наш патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы. Они обязательны для всех православных", — сказал Варфоломей, выступая на встрече с греческой диаспорой Стамбула в воскресенье. Видеозапись выступления опубликована церковным телеканалом ECTV и затем выложена на ряде православных сайтов.

"Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора", — продолжил Варфоломей.

Он заявил, что Константинопольский патриархат действует на основе церковных канонов, борется за то, чтобы спасти православие от опасности национализма, сохранить мировую культуру православия.

Варфоломей также утверждает, что знает о "хорошо оплачиваемых русскими статьях" и "черной пропаганде русских", которая "бьет по Константинопольскому патриархату". При этом он не привел никаких доказательств своих слов. При этом он добавил, что есть и другие статьи, в поддержку действий КПЦ.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.