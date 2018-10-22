ОНК: Сокамерник Кокорина - обвиняемый в махинациях с налогами

Сосед футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина по камере в «Бутырке» обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Член Общественной наблюдательной комиссии назвал его «интеллигентным».

Об этом правозащитник Иван Мельников рассказал телеканалу RT 22 октября. По его словам, сокамерник Кокорина Дмитрий – не опасный преступник, а просто человек, который попал «в неприятную ситуацию». Его обвиняют в злостной неуплате налогов, сам же арестованный вину не признает и утверждает, что закон не нарушал.

Ранее сообщалось, что в «Бутырке» нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев содержатся в небольших камерах, а «туалеты моют по желанию».

По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом 19 октября также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.