МИД России заявил, что США управляли голосованием по смене названия Македонии

МИД России 22 октября прокомментировал голосование по переименованию Республики Македонии в парламенте страны, заявив, что этим процессом руководил посол США.

«Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны — очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом», — говорится в комментарии к событиям, произошедшим 19 октября.

В министерстве отметили, что восемь голосов, которых не хватало для получения большинства, были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов.

«Рассматриваем произошедшее как откровенное попрание всех норм – и с точки зрения закона, и в морально-нравственном плане. Подобные грязные манипуляции нельзя считать проявлением воли парламентариев. Мнение двух третей македонцев, отказавшихся поддержать Преспанское соглашение на провалившемся 30 сентября с. г. референдуме, грубо проигнорировано», — подчеркнули в МИД.

Референдум о переименовании Республики Македонии прошел 30 сентября. Как сообщало Reuters, его признали недействительным из-за низкой явки. Официальная явка составила чуть более 36%, однако свыше 90% пришедших на участки избирателей проголосовали за переименование республики.

Греция настаивает на том, что Македонией может называться только одна из северных провинций страны. Республике Македонии предложено переименоваться в Северную Македонию.