Ссадины и кровоподтеки полицейских на «Забастовке избирателей» суд в Москве оценил в 10 месяцев колонии

Двадцатилетнего активиста из столичного штаба политика Алексея Навального приговорили к 10 месяцам колонии за нанесенный полицейским вред. Константина Салтыкова отпустили на свободу из зала суда, срок он отсидел в СИЗО.

Об этом Навальный сообщил в своем Twitter вечером 22 октября.

Константину Салтыкову дали 10 месяцев по сфабрикованному делу. Отпускают в зале суда, что для нынешнего "суда" равнозначно оправданию. — Alexey Navalny (@navalny) 22 октября 2018 г.

Осужденного за применение насилия к полицейским Салтыкова задержали 27 февраля на акции в Москве, суд отправил его в изолятор, меру пресечения несколько раз продлевали. По новому закону, который засчитывает сутки в СИЗО за полтора дня в колонии, Салтыков свое уже отсидел.

Оппозиционера признали виновным в том, что двое полицейских получили моральный вред, физическую боль и телесные повреждения. Один из потерпевших получил «кровоподтек в области правого бедра», а второй — «кровоподтек и ссадины на правой лопатке».