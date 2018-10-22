Реклама мотоциклов и Эстафета огня перекроют движение и парковку в Петербурге

В центре Петербурга на несколько дней изменится схема движения и парковки автомобилей. Ограничения связаны со съемками рекламы и проведением спортивного мероприятия, сообщает пресс-служба КРТИ.

В четверг, 25 октября, ООО «Велес Медиа» будет снимать рекламный ролик «Bajaj. Мотоциклы». Из-за этого с 6:00 до 13:00 будут приостанавливать движение транспорта по нечетной стороне набережной канала Грибоедова, на участке от Конюшенной площади до 9-го дома, по четной стороне набережной – от Царицынского проезда до Инженерной улице и в Царицынском проезде. Перекрывать проезд будут не более, чем на 15 минут в час.

Также с 00:00 23 октября до 13:00 25 октября на нечетной стороне набережной канала Грибоедова, от Конюшенной площади до дома 9, вдоль дома 2 по Конюшенной и в Царицынском проезде будет запрещено парковаться.

В субботу, 27 октября, комитет по физкультуре и спорту проведет в Петербурге этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. В связи с этим будут перекрывать движение:

1) с 9:00 до 14:00 – по площади Академика Сахарова; 2) с 12:00 до 13:00 – поэтапно по ходу движения участников по Менделеевской линии, Университетской набережной от Менделеевской линии до Дворцового моста, Дворцовому мосту, Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до улицы Декабристов, по улице Декабристов от Вознесенского проспекта до дома 37 по улице Декабристов (стадион НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта).

Помимо этого с 00:00 25 октября до 13:00 27 октября будет запрещено парковаться на четной стороне Менделеевской линии и участке улицы Декабристов от Вознесенского проспекта до Театральной площади.