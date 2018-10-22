Депутаты предложили в качестве штрафа лишать самозанятых всех заработанных денег

За отказ регистрироваться в качестве самозанятого предпринимателя бизнесменам грозят штрафы в размере полученного дохода. С такой инициативой перед первым чтением выступил глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Эту мысль единоросс Макаров выразил на заседании в Государственной думе 22 октября, его слова приводит РБК. Под самозанятыми он предложил считать тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, но не нанимает сотрудников.

В случае, если такой человек не зарегистрировался и не платит налоги, его надо штрафовать. Макаров считает, что эта сумма должна быть равна сумме полученного дохода.

Рассмотрение поправок в Налоговый кодекс назначено на 25 октября.