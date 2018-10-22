Порошенко: Цену на газ можно снизить в разы, лишь вернувшись в российскую кабалу

Цену на газ на Украине можно снизить в несколько раз только при условии возврата в зависимое от России положение. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко во время встречи с коллективом Счетной палаты Украины, передает пресс-служба президента 22 октября.

"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, кое-кто договорился в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возврата в российскую газовую кабалу", – заявил Порошенко.

Он убежден в том, что обещания снизить цену на газ не опираются на факты и возможности.

"Едва-едва выбрались из этой кабалы, и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в "русский мир" я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что меда у них много, правды – мало или, может, и вовсе нет", – отметил глава государства.

Он напомнил, что в течение 2007 – 2013 годов чиновники приняли решение о получении 54 млрд долларов кредитных средств, и обратил внимание на то, что Украина обязалась урегулировать цены на газ достаточно давно.

"Не лишним будет напомнить, что обязательства уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром – очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы ни был – подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что решение правительства о повышении цены на газ имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую, ведь продолжение сотрудничества с МВФ позволит сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривны, а также закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

Как сообщалось, ранее Кабмин Украины принял решение, согласно которому с 1 ноября цены на газ для населения повысятся на 23,5%.

Украина после госпереворота 2014 года закупает газ не у РФ, а у соседних западных стран. Так называемый "реверсный" газ все равно остаётся по сути российским, но стоит значительно дороже.